Врач госпиталя Бурденко перевел все деньги жене и покончил с собой на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анестезиолог военного госпиталя имени Бурденко покончил с собой в возрасте 41 года на даче поселка Нагорного в Пушкинском городском округе Подмосковья, сообщает MK.RU. Версию суицида подтверждают характерные травмы на теле врача. Незадолго до смерти он перевел все деньги со своего счета на карту супруги.

Тело мужчины обнаружили в доме на дачном участке 5 мая. Незадолго до этого мужчина вместе с семьей ездил в Тамбов к родителям супруги. На обратной дороге он потерял портмоне с документами. Положил его на крышу автомобиля и забыл об этом.

Полиция начала расследование. Мотивы поступка мужчины выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге в номере одного из отелей нашли мертвым частного детектива. Предполагается, что он покончил с собой после попытки расправиться с бывшей женой. Экс-супруга детектива скрывалась от бывшего мужа в отеле. Тот нашел ее и тоже снял номер в этой гостинице. Он ворвался в ее номер, связал и отправился за ножом. Женщина смогла сбежать, после чего ее бывший муж покончил с собой.

Ранее в Ивановской области водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу, врезался в легковой автомобиль, после чего покончил с собой. В результате аварии также пострадали водитель и пассажирка легкового авто.