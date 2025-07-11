Пенсионер-расчленитель и маленькие насильники: дикие ЧП за день

В Электростали пенсионер признался в убийстве и расчленении подруги, в Подмосковье инвалид избивал 11-летнего пасынка битой, в Адлере двое подростков надругались над пятилетним мальчиком — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Пенсионер убил и расчленил подругу

В подмосковной Электростали 67-летний мужчина убил и расчленил свою знакомую. Женщина пришла к пенсионеру в гости 21 мая. Вскоре друзья поругались, и мужчина ударил подругу по голове с такой силой, что та скончалась. В итоге подозреваемый решил расчленить труп и избавиться от него.

«Мужчина расчленил тело погибшей, останки выбросил в несколько мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях, некоторые останки обвиняемый закопал на своем дачном участке», — рассказали в СКР.

Заявление о пропаже женщины в полицию принесла ее дочь. Ей было известно, что мать отправилась в гости к знакомому. В итоге после допроса мужчина признался в содеянном. При обыске у мужчины в квартире нашли телефон, ноутбук и документы погибшей. Он спрятал их в морозильнике.

Сейчас подозреваемый остается под стражей. Вскоре ему будут назначены профильные экспертизы.

Инвалид избивал ребенка в Подмосковье

В подмосковном поселке Дрожино местный житель Василий Васин избивал битой 11-летнего пасынка. Мужчина является инвалидом и сожителем матери пострадавшего мальчика. Как установлено, он систематически избивал ребенка и снимал свои действия на видео. Эти записи он использовал как средство давления на родственников мальчика, требуя от них денежных выплат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По свидетельствам соседей, мальчик неоднократно появлялся на улице с синяками. Полицейские оперативно отреагировали после появления шокирующего видео в сети и задержали подозреваемого. Медэксперты констатировали, что ребенок чудом остался жив после полученных травм.

Подростки изнасиловали пятилетнего мальчика

В Адлере муж и жена добиваются уголовного расследования из-за факта изнасилования их пятилетнего сына соседскими мальчиками, передает «Русская община». Мать пострадавшего рассказала, что над ее сыном надругались сын хозяина дома, который они арендовали, и его друг. Обоим по 12 лет. Они закрыли мальчика в комнате и совершили над ним насильственные действия, угрожая убийством.

«Открыли дверь, я увидела ребенка: весь трясется, плачет, испуган, футболочка заблеванная и шортики. <…> В итоге он мне все рассказал, что они совали свои половые органы ему в рот, тыкали в глаза, пытались засунуть в попу, заставляли в руки брать. Дверь заперли и грозили, что убьют», — рассказывает мать пострадавшего.

Мать возмущена, что за 10 дней следователи не предприняли ничего, чтобы привлечь насильников к ответственности. Она опасается, что дело могут замять.

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