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11 июля 2025 в 15:57

В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Мурино Ленинградской области задержали 21-летнего уроженца Красноярска, подозреваемого в растлении несовершеннолетней, передает АН «Оперативное прикрытие». С заявлением в полицию обратилась 45-летняя жительница Приморского района, мать 17-летней пострадавшей.

Женщина рассказала, что молодой человек в период с октября 2024 года по июнь 2025-го в квартире на Пейзажной улице домогался ее дочери и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Материал передали в Следственный комитет, уголовное дело пока не возбуждено. Возраст согласия в РФ наступает в 16 лет. Подтверждала ли девушка версию матери, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Адлере муж и жена добиваются уголовного расследования из-за факта изнасилования их пятилетнего сына соседскими мальчиками. Мать пострадавшего рассказала, что над ее сыном надругались сын хозяина дома, который они арендовали, и его друг. Обоим по 12 лет. Они закрыли мальчика в комнате и совершили над ним насильственные действия, угрожая убийством.

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Ленинградская область
Россия
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В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери
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