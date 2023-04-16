Россиянин устроил ДТП с пострадавшими и покончил с собой В Ивановской области водитель грузовика устроил ДТП и покончил с собой

Фото: Управление МВД России по Ивановской области

В Ивановской области водитель грузовика Mercedes выехал на встречную полосу, врезался в легковой автомобиль, после чего покончил с собой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, в результате аварии также пострадали водитель и пассажирка легкового авто. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

15 апреля около 19.00 часов в поселке Ново-Талицы произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> Предполагаемый виновник ДТП на неоднократные требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал. В свою очередь он покинул водительское место и перебрался вглубь кабины, где покончил жизнь самоубийством, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в райцентре Духовницкое Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с пожарной машиной. В результате пострадали восемь человек, среди которых пятеро детей.

До этого в Томске мусоровоз протаранил автомобиль Lada Granta, в салоне которого находилась женщина с пятилетним ребенком. По имеющимся данным, водитель грузовика не поставил его на ручной тормоз, из-за чего грузовик скатился на припаркованное рядом авто. В результате аварии мальчик получил порез, женщина не пострадала. По факту произошедшего ведется проверка.