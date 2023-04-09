Мусоровоз влетел в машину с пятилетним мальчиком в Томске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске мусоровоз протаранил автомобиль Lada Granta, в салоне которого находилась женщина с пятилетним ребенком, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. По версии ведомства, водитель грузовика не поставил его на ручной тормоз, из-за чего грузовик скатился на припаркованное рядом авто. В результате аварии мальчик получил порез, женщина не пострадала. По факту произошедшего ведется проверка.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15:20 (11:20 мск) на улице Дизайнеров. В ведомстве пообещали совершить профилактический визит на предприятие, которому принадлежит мусоровоз.

По предварительной информации, 31-летний мужчина, водитель автомобиля МАЗ, покинул место водителя, не приняв необходимые меры <...>, в результате чего грузовик начал движение задним ходом и совершил наезд на стоящий легковой автомобиль. В момент происшествия в легковом автомобиле находились 33-летняя женщина-водитель и пятилетний мальчик-пассажир, — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», которое произошло в городе Вихоревке Братского района Иркутской области. Еще семь человек получили травмы.