Два человека погибли в ДТП в Иркутской области В Иркутской области в ДТП погибли два человека, семеро пострадали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», которое произошло в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Еще семь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль ВАЗ допустил столкновение с «Газелью». В результате дорожного-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли две женщины — пассажирки микроавтобуса. При этом уточняется что «Газель» не являлась маршрутным такси.

По факту ДТП начата проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. По предварительным данным, всего в автобусе находились 32 человека.

Также стало известно, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения.