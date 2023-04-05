Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон»

Фото: Скриншот с видео/sledcom_press/t.me

Более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон», говорится в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Госпитализированы двое. По предварительным данным, всего в автобусе находились 32 человека.

В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва — Ставрополь в южном направлении, опрокинулся. Госпитализированы два человека, — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.

До этого в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.