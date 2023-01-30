Шесть пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами в Уфе

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В Уфе на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания, сообщает NEWS.ru пресс-служба ГИБДД по городу. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и «НефАЗ» с последующим наездом одного из них в здание. В результате ДТП одного пассажира госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося, — сообщает ведомство.

На восьмом километре МКАД 30 января произошло столкновение четырех автомобилей. Одному человеку, попавшему в эту аварию, потребовалась помощь медицинских специалистов. До этого городской Дептранс передавал, что на МКАД столкнулись пять машин. Момент аварии попал на видео.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на 45-м км МКАД в Москве загорелось такси. Отмечается, что возгорание было вскоре ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Движение на участке было затруднено.