Названа возможная причина ДТП с автобусом под Новосибирском ДТП под Новосибирском могло произойти из-за выезда автобуса на встречную полосу

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

ДТП под Новосибирском, в котором один человек погиб и восемь пострадали, могло произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения, говорится в Telegram-канале правительства города. В Сети появилось видео первых минут после происшествия.

В региональном минтрансе сообщили, что авария произошла около 11:00 по местному времени на 87 километре автодороги К-17р. Пассажирский автобус Хайгер двигался по маршруту № 587 Новосибирск — Чистоозерное. Внутри находились 47 пассажиров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, из-за чего автобус столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок, — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на трассе организовано реверсивное движение.

В Минздраве ранее сообщили, что в результате ДТП восемь человек получили различные травмы, среди них – двое детей. Все пострадавшие были доставлены в Ордынскую ЦРБ.

Ранее в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.