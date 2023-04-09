Пять детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины произошло в райцентре Духовницкое Саратовской области. В результате пострадали восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

В 16.52 (15.52 мск), поселок Духовницкое, перекресток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, жители поселка Духовницкое, — написал министр.

По его данным, пострадавшие дети — пятеро мальчиков в возрасте от семи месяцев до девяти лет. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Томске мусоровоз протаранил автомобиль Lada Granta, в салоне которого находилась женщина с пятилетним ребенком. По имеющимся данным, водитель грузовика не поставил его на ручной тормоз, из-за чего грузовик скатился на припаркованное рядом авто. В результате аварии мальчик получил порез, женщина не пострадала. По факту произошедшего ведется проверка.

Также стало известно, что два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», которое произошло в городе Вихоревке Братского района Иркутской области. Еще семь человек получили травмы.