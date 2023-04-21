Частного детектива нашли мертвым в отеле после попытки убить бывшую жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в номере одного из отелей нашли мертвым частного детектива, сообщает телеканал РЕН ТВ. Предполагается, что он покончил с собой после попытки расправиться с бывшей женой.

По данным канала, экс-супруга детектива поселилась в отеле около двух месяцев назад. Предполагается, что таким образом она хотела скрыться от бывшего мужа. Однако тот нашел ее и тоже снял номер в этой же гостинице.

По словам женщины, бывший муж пришел к ней, связал и хотел убить. Пока он ходил за ножом, ей удалось освободиться и сбежать через окно. Женщина сообщила о произошедшем администратору отеля, а та, предположительно, вызвала полицию. Когда сотрудники МВД прибыли на место, они обнаружили детектива уже мертвым. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью, не обнаружив бывшую жену там, где оставил.

Ранее сообщалось, что в Иркутске начальник полиции покончил с собой на рабочем месте. После утреннего селекторного совещания с замначальника полиции главного управления МВД области он ушел в свой кабинет и долгое время оттуда не выходил. Поскольку полицейский не отвечал на звонки как по служебному, так и по мобильному телефону, подчиненные решили вскрыть замок кабинета. Войдя туда, они обнаружили труп начальника.