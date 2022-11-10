В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москву придут снег и морозы Вильфанд: морозы и снег придут в Москву в понедельник, 14 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теплая погода в Москве сохранится до ближайшей субботы, 12 ноября. С воскресенья начнется похолодание, а к понедельнику температура в столице опустится до отрицательных значений. Местами выпадет небольшой снег. Об этом в интервью ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в четверг и пятницу в городе прогнозируется температурный фон, на 7 градусов превышающий климатическую норму и соответствующий началу октября. В субботу же существует вероятность установления нового температурного рекорда для 12 ноября. Нынешний принадлежит 2010 году, тогда температура поднялась до плюс 9,3 градуса.

В четверг и пятницу <...> ожидается 7-9 градусов тепла. Очень высокая температура, а в субботу она будет еще выше — плюс 9-11 градусов, на юге области — даже до 12 градусов. Она приблизится или превзойдет рекордное значение за всю метеорологическую летопись, — рассказал Вильфанд.

В ночь на воскресенье также ожидается очень теплая погода, а вот во второй половине дня температура опустится до 4-5 градусов и дальше будет еще холоднее.

14 числа по сравнению с субботой, за один день, температура понизится примерно на 10 градусов. И днем, и ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами прогнозируются небольшой снег, — предупредил синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что синоптики изменили прогноз погоды на декабрь. По его словам, зима в центральных регионах России наступит строго по календарю. Он также уточнил, какая температура ожидается в Центральной России в течение зимы.

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