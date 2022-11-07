Психолог объяснила зависимость эмоционального состояния от времени года Психолог объяснила, почему смена времени года влияет на настроение человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмоциональное состояние может напрямую зависеть от смены времени года, у людей часто наблюдаются осенние и весенние перепады настроения, сказала в беседе с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, некоторые проблемы могут быть как психосоматическими, так и биологическими. К последним относится банальный недостаток витаминов.

Осенью чаще наблюдаются депрессивные состояния. Весной речь скорее идет о бессилии, апатии и усталости. Психосоматика в этом вопросе скорее связана с реакцией организма на погодные и температурные изменения, тело привыкает к новым условиям. Кроме того, влияние может оказывать нехватка витаминов, — заметила психолог.

Как сказала Гладышева, психика человека отвечает на смену погоды. Осенью же свои роли играют и хмурое небо, и дожди — довольно депрессивные явления природы. Психолог констатировала, что большинство людей не любят это время года.

Также она прокомментировала так называемое «осеннее обострение», которое может включать в себя депрессии, неврозы, фобии и не только. Как отметила специалист, это явление точно не является мифом, оно имеет место быть. Но причины обострения пока больше предполагаемые и скорее психосоматические, заключила Гладышева.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что человек должен научиться самостоятельно искать собственные силы на жизнь, чтобы бороться со стрессовыми состояниями.

Он убежден в том, что иногда стресс бывает даже полезным для встряски организма, однако далеко не в тех случаях, когда это перерастает в затяжную хроническую депрессию. Для того чтобы преодолеть стресс и найти в себе силы жить дальше, поможет только сам организм человека, уверен доктор. Он советует искать такие силы, прежде всего, в поддержании иммунитета и микрофлоры кишечника.