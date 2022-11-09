Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в Центральной России Синоптик Тишковец: зима в центральной России наступит строго по календарю

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что синоптики изменили прогноз погоды на декабрь. По его словам, зима в центральных регионах России на ступит строго по календарю. Он также уточнил, какая температура ожидается в Центральной России в течение зимы. Прогноз Тишковца прозвучал в эфире радио Sputnik.

Синоптик отметил, что согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в первом месяце зимы должна была быть выше климатической нормы, но теперь данные изменились.

Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца, — сказал Тишковец.

В качестве примера он привел Москву, где нормой для декабря является минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем. Однако следующие зимние месяцы, по словам синоптика, будут теплее нормы. Так, средняя температура января окажется на один-два градуса выше установленных средних значений, которые в Москве составляют минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем. Что касается февраля, то в этом месяце температура превысит норму на два-три градуса.

Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля — это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем, — уточнил Тишковец.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что эмоциональное состояние может напрямую зависеть от смены времени года. По ее словам, осенью и весной у людей часто наблюдаются перепады настроения, которые связаны с привыканием организма к новым условиям.