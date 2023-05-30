В Москве показали сбой GPS посла атаки дронов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «360» опубликовал видео, на котором наглядно продемонстрированы сбои в работе GPS у водителей в Москве. На кадрах показана нестабильная работа сигнала спутниковой навигации в машине.

На видео показано, как голосовой помощник на смартфоне водителя оповещает о потере сигнала GPS. Спустя примерно 15 секунд сигнал появляется вновь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве глушат сигналы спутниковой навигации в связи с атакой беспилотников, которые используют GPS для наведения. На сбои в работе навигаторов жаловались водители и таксисты. Также, по информации канала, в столице объявлен план «Тайфун», предполагающий сбор личного состава МВД для ликвидации последствий ЧС.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения в результате атаки БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил атаку дронов, сообщив, что в нескольких районах жители могли слышать звуки взрывов из-за работы ПВО. По словам Воробьева, на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников.

Telegram-канал Baza писал, что около 25 дронов участвовали в утренней атаке в Москве и области. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.