В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в Коломне

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое пламя на территории бывшего завода в подмосковной Коломне. Как сообщили на сайте ГУМЧС по Московской области, пожаром были охвачена площадь 900 квадратных метров в административном здании завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы.

Ранее МЧС информировало, что пожарный поезд выехал в Коломну на место пожара. Кроме того, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. В тушении участвуют 100 человек и 29 единиц техники.

Ситуацию взяла под свой контроль прокуратура Московской области.

Днем ранее произошел пожар на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии. Пострадавших не было, после тушения огня завод вернулся к работе в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино утром 10 января произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.