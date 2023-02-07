В ЛУКОЙЛе рассказали о последствиях пожара под Нижним Новгородом ЛУКОЙЛ: пожар произошел на объекте установки коксования, пострадавших нет

Фото: ОНД и ПР по Кстовскому району- Кстовский ПСГ

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ в Кстово Нижегородской области ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, рассказали в пресс-службе компании. По словам представителей ЛУКОЙЛа, возгорание произошло на производственном объекте установки коксования. Сейчас предприятие работает в привычном режиме.

На производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет. Предприятие работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, предварительной причиной возгорания стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне 101, где хранится бензин. В Сети стали распространяться видео с места происшествия.

Ранее сообщалось о двух взрывах и возгорании в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.