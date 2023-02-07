В Сети появились кадры пожара на базе ЛУКОЙЛа под Нижним Новгородом

Фото: Соцсети

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры пожара на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Сотрудники экстренных служб тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии.

По предварительным данным, сегодня, 07 февраля 2023 года, в Кстовском районе по адресу: шоссе Центральное, 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.

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По данным РЕН ТВ, предварительной причиной возгорания стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне 101, где хранится бензин. О погибших и пострадавших при пожаре не сообщается.

Ранее стало известно о двух взрывах и возгорании в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Уточнялось, что площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.