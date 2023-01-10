Опубликованы фото с места взрыва газа в Коломне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальных сетях появились фотографии с места взрыва бытового газа в Коломне. На публикациях видно, что в четырехэтажном доме ударной волной выбило окна. В квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.

В коломенском селе Непецино взорвался газ в квартире жилого дома. По предварительным данным, пострадал один человек — 22-летний житель дома. На месте работают спасатели. В МЧС добавили, что несущие конструкции дома не повреждены.

8 января на первом этаже многоэтажного жилого дома в Хасавюрте произошел взрыв газа, после чего последовало возгорание. Взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении. В результате взрыва пострадали пять человек.

4 января в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка.

До 1 марта 2023 года МЧС оборудует все социальные учреждения, в том числе учебные заведения и больницы, автоматическими приборами отключения электроснабжения при скачках напряжения. Так будет усовершенствована противопожарная система. Разработка уже тестируется в десяти регионах.