44 теленка погибли при пожаре на ферме под Красноярском

Фото: 24.mchs.gov

Пожар к коровнике в Идринском районе

В селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров, передает издание «Подъем». В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Пожар произошёл на общей площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка. <...> По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания, — сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что полиция изъяла из коровника «следы горения», чтобы установить точную причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека в возрасте 54, 82 и 84 лет. По данным прокуратуры, в доме проживали супруги-пенсионеры и их сын.

С 1 марта во всех социальных учреждениях будет обновлена система противопожарного реагирования. В МЧС сообщили, что новое оборудование будет более чувствительным к искрению проводки. Также там уточнили, что 63% всех пожаров на объектах образования возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок.