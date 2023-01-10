В жилом доме в Коломне взорвался газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Коломне в жилом доме взорвался газ, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. На месте работают спасатели.

Поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20. Один человек пострадал. Дальнейшая информация уточняется, — рассказал собеседник NEWS.ru.

В пресс-службе МЧС добавили, что повреждения несущих конструкций здания нет, пожара не последовало.

Как сообщает Telegram-канал «112», взрыв произошел в квартире на первом этаже жилого дома. В результате происшествия в квартире были выбиты стекла и двери. Из-за взрыва пострадал 22-летний житель дома.

Ранее на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте произошел взрыв газа, после чего последовало возгорание. По уточненным данным, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении. В результате взрыва пострадали пять человек.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.