Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших при обрушении части жилого дома в Нижневартовске выросло до шести человек, сообщили ТАСС в медицинских службах. При обрушении были повреждены 15 квартир. Отмечается, что разбор завалов продолжается, под обломками могут находиться люди.

На месте найдены тела еще двух погибших. Всего погибли шесть человек, — сказал собеседник агентства.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло в Нижневартовске вечером 4 декабря. Telegram-каналы пишут, что, предположительно, причиной мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован.

В результате происшествия в доме обвалились два лестничных пролета. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли пять человек, еще 10 были госпитализированы. Из дома были эвакуированы 52 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.