Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до 5

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До пяти человек увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии города Нажиюллу Абдулаева. Ранее речь шла о трех пострадавших.

Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте произошел взрыв газа, после чего последовало возгорание. По уточненным данным, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.

Также стало известно, что в Тюмени произошел пожар в здании автосервиса. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв баллона. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Здание сервиса получило сильные повреждения, также пострадали пять частных домовладений, расположенных рядом.