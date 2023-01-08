Три человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану.

Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в [состоянии] легкой степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.

Ранее сообщалось, что на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте произошел взрыв газа, после чего последовало возгорание.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.