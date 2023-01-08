В шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте, сообщает управление МЧС по Дагестану. В результате начался пожар, есть пострадавшие.

В 02.35 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. По предварительной информации, имеются пострадавшие, — заявили в ведомстве.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, вечером 7 января прозвучало несколько взрывов. По его словам, взрывы прозвучали около 23:00 мск.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В компании уточнили, что в результате происшествия на трубопроводе произошло возгорание.

Ранее в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края произошел взрыв газа, взрывной волной выбило стекла, пострадал один человек. Площадь возгорания составила 45 кв. м, гараж и автомобиль огнем уничтожены полностью, были повреждены стекла четырех квартир в стоящем рядом доме.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.