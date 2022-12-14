В Уссурийске произошел взрыв газа в гараже у жилого дома

Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрыв газа и пожар произошли в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края. В результате пострадал один человек, в доме выбиты стекла, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествие поступило в 07:30 по местному времени. На месте выяснилось, что произошел хлопок газа с последующим возгоранием металлического гаража, расположенного на улице Блюхера около дома №32.

Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы. В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь гаража, горел также находившийся внутри автомобиль. Площадь возгорания составила 45 кв. м, гараж и автомобиль огнем уничтожены полностью. Повреждены стекла четырех квартир в стоящем рядом доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала эксплуатация газового оборудования.

По факту происшествия назначена доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура города.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до 10 человек. Умер находившийся в больнице 67-летний пенсионер, в квартире которого и находился газовый баллон. Его мужчина принес домой для поездки на рыбалку и хранил дома.