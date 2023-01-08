Рогов: в городе Запорожье слышны звуки взрывов

Фото: МО РФ

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, вечером 7 января прозвучало несколько взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, взрывы прозвучали около 23:00 мск.

В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре <...> слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах, которые слышали запорожцы. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги, — написал Рогов.

Также о взрывах в Запорожье сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Позднее Рогов написал о второй волне прилетов по военным объектам и инфраструктуре города.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня на Украине до конца 7 января. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжили обстреливать из артиллерийских орудий позиции российских военных на всех линиях боевого соприкосновения.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.