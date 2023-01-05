Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине, говорится в Telegram-канале военного ведомства. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

В соответствии с поручением президента РФ министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января текущего года до 24:00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, — говорится в сообщении.

Утром 5 января с соответствующей инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Священнослужитель объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В этот день позднее президент России Владимир Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине. В связи с проживанием в районах боевых действий большого количества граждан, исповедующих православие, власти России призвали Киев тоже прекратить огонь, чтобы верующие могли посетить службу в Рождество.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.