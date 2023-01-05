Украина ответила на предложение Путина о перемирии Подоляк: РФ получит перемирие лишь после ухода с занятых территорий

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Россия может рассчитывать на перемирие только в случае, если ее войска уйдут с занятых территорий, заявил в социальных сетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев «не нападает на чужие земли и не убивает мирных жителей». В этих действиях политик обвинил российскую сторону.

Он также упрекнул российскую сторону в лицемерии.

Подоляк уже высказывался об идее временного перемирия. Он называл ее «элементом пропаганды» российских властей.

Сегодня, 5 января, президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В кремлевской пресс-службе отметили, что в связи с проживанием большого количества граждан на территории Украины, исповедующих православие, власти РФ призвали Киев тоже прекратить огонь, чтобы верующие могли посетить службу в Рождество.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти РФ и Украины установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.