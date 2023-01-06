Зеленский отказался от рождественского перемирия

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, которое ранее объявила Россия. В своем Telegram-канале он назвал это прикрытием для усиления российских позиций.

Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных, — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Россия намерена использует перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силами.

Ранее Евросоюз заявил, что не доверяет объявленному Россией прекращению огня на Украине в честь Рождества. По словам официального представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано, Европа хотела бы видеть более конкретные действия для окончания конфликта.

Также о своем недоверии заявили в США. Там руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс высказал мнение, что Москва может использовать паузу для отдыха и улучшения своих позиций. При этом он не стал уточнять, рекомендуют ли США Украине пойти на прекращение огня во время рождественского перемирия.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.