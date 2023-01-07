ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня на Украине до конца текущих суток, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжили обстреливать из артиллерийских орудий позиции российских военных на всех линиях боевого соприкосновения.

Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня, — сказал Конашенков.

Так, на Краснолиманском, Соледарском, Авдеевском, Марьинском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском, Криворожском направлениях, а также в Запорожской области ответным огнем российских военных были подавлены позиции ВСУ, с которых велись обстрелы. На этих направлениях за сутки, по словам Конашенкова, было уничтожено около 120 украинских военных, а также два танка, бронетранспортер, боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, три пикапа и три автомобиля.

Кроме того, Конашенков добавил, что ВСУ выпустили более 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка, а также нанесли удар из РСЗО HIMARS по Макеевке в ДНР.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим прекращения огня соблюдается с 12:00 мск 6 января вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.