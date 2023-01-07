«Луганскгаз»: в Лутугино произошел взрыв на газопроводе

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На участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв, сообщается в Telegram-канале «Луганскгаза». В компании уточнили, что в результате происшествия на трубопроводе произошло возгорание. Из-за взрыва около 11 тысяч жителей города остались без газа.

Вечером 7 января в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания, — сказано в сообщении

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.