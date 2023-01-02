В школах и больницах появятся новые устройства защиты от пожаров В России к 1 марта все соцучреждения оборудуют новыми устройствами защиты от пожаров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России до 1 марта 2023 года оборудует все социальные учреждения, в том числе учебные заведения и больницы, автоматическими приборами отключения электроснабжения при скачках напряжения, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. По его словам, сейчас обновленная противопожарная система тестируется на объектах в Москве и Казани.

Сегодня есть некие разработки... Уже соответствующие стандарты появились. Есть устройства защиты от искрения дугового пробоя. Мы питаем уверенность такую, что в дальнейшем это будет все в устройстве защитного отключения трансформировано, в единый как бы автомат, — объясняет Еникеев.

Он подчеркнул, что 63% всех пожаров на объектах образования возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок.

В конце декабря именно по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования сгорел дом престарелых в Кемеровской области. Фигурантом уголовного дела стал владелец приюта Андрей Смирнов.