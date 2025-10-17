Силовики накрыли подвальное кафе с «элитным» алкоголем и закусками В Москве закрыли кафе с завышенными ценами и фиктивными чеками

Сотрудники правоохранительных органов накрыли кафе, находящееся в подвале жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что в заведении были крайне завышенные цены на алкоголь и закуски, а также фиктивные чеки. При этом поиском клиентов занимались девушки, которые знакомились с жертвами в социальных сетях.

Мужчин заманивали именно в это кафе, где девушки заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок. В действительности соучастники наливали в бокалы недорогие напитки, но в счет они включались по ценам премиальных марок, — говорится в сообщении.

Также установлено, что заведение не имело лицензии на реализацию алкогольной продукции. Кроме того, в кафе не было кассовых аппаратов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Заведение было опечатано.

Ранее появилась информация, что разоряющие россиян консуматорские заведения работают по двум схемам. Так, существуют пассивный и активный сценарии. В первом случае сотрудницы заведений развлекают мужчин, а те угощают их.