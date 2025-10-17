Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:26

Силовики накрыли подвальное кафе с «элитным» алкоголем и закусками

В Москве закрыли кафе с завышенными ценами и фиктивными чеками

Фото: t.me/moscowproc

Сотрудники правоохранительных органов накрыли кафе, находящееся в подвале жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что в заведении были крайне завышенные цены на алкоголь и закуски, а также фиктивные чеки. При этом поиском клиентов занимались девушки, которые знакомились с жертвами в социальных сетях.

Мужчин заманивали именно в это кафе, где девушки заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок. В действительности соучастники наливали в бокалы недорогие напитки, но в счет они включались по ценам премиальных марок, — говорится в сообщении.

Также установлено, что заведение не имело лицензии на реализацию алкогольной продукции. Кроме того, в кафе не было кассовых аппаратов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Заведение было опечатано.

Ранее появилась информация, что разоряющие россиян консуматорские заведения работают по двум схемам. Так, существуют пассивный и активный сценарии. В первом случае сотрудницы заведений развлекают мужчин, а те угощают их.

Москва
прокуратура
силовики
кафе
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.