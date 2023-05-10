Пятеро уроженцев ДНР отравились наркотиками в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Беликова в частном коттедже были обнаружены пять бездыханных тел мужчин в возрасте от 36 до 41 года, передает MK.RU. Два человека скончались, за жизнь троих борются врачи. По предварительным данным, мужчины отравились наркотическим веществом. Известно, что в Подмосковье они приехали недавно из Донецкой Народной Республики.

Мужчины были обнаружены в арендованном доме 9 мая. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

В апреле в подмосковной Балашихе двое мужчин из Киргизии и Узбекистана скончались от передозировки наркотиков в арендованной квартире. Тела мужчин обнаружил арендодатель. Тела умерших были одеты в аксессуары, характерные для БДСМ-культуры.

Ранее 59-летний москвич пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.