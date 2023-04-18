Двое любителей БДСМ из Средней Азии умерли от передоза в Балашихе SHOT: двое мужчин из Средней Азии в БДСМ костюмах скончались от передозировки наркотиков в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о смерти двух мужчин из Киргизии и Узбекистана от передозировки наркотиков в квартире подмосковной Балашихи. Тела мужчин обнаружил владелец квартиры, у которого погибшие снимали жилплощадь.

Канал указывает, что владельцу понадобилось связаться с арендаторами, однако те долго не выходили на связь. Мужчина решил наведаться в квартиру лично и обнаружил тела двух мужчин, одному из которых, по данным SHOT, 23-года, другому — 42. Один был уже мертв, другой еле подавал признаки жизни, однако вскоре умер в карете скорой помощи.

SHOT пишет, что мужчины лежали в спальне в неординарной одежде: на одном были белые чулки, синяя юбка и бежевая футболка, а другой был облачен в наряд БДСМ.

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