ПВО отразила очередную атаку беспилотников ВСУ на Москву Собянин: на подлете к Москве сбито еще три дрона ВСУ

На подлете к Москве российскими силами противовоздушной обороны уничтожено еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Уничтожено еще три беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени. Согласно данным военного ведомства, воздушные цели нейтрализованы над пятью регионами страны.

До этого стало известно, что в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. На данный момент известно, что украинской стороной применялись ударные БПЛА.