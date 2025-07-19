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19 июля 2025 в 09:30

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лобелия старшип скарлет — необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Этот американский гибрид сочетает цветы диаметром 2–3 см и декоративную бронзовую листву. Кусты высотой 60–70 см с компактной формой (до 30 см в ширину) отличаются обильным ветвлением и продолжительным цветением до осенних заморозков.

Чем понравится садоводам:

  • Цветет в первый год при рассадном выращивании.
  • Выдерживает морозы до -20 °C и летнюю жару.
  • Привлекает бабочек и пчел.
  • Подходит для посадки в цветники и контейнеры от 13 см диаметром.
  • Листья сохраняют декоративность весь сезон.

Особенности агротехники. Предпочитает солнечные места с влажной дренированной почвой. Оптимальное расстояние между растениями — 30 см. Хорошо сочетается с растениями серебристых оттенков.

Гибрид отличается крепкими прямостоячими стеблями и устойчивостью к непогоде. Бронзовый оттенок листвы особенно ярко проявляется на солнечных участках. При выращивании в горшечной культуре сохраняет компактную форму.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

многолетники
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дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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