Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Лобелия старшип скарлет — необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Этот американский гибрид сочетает цветы диаметром 2–3 см и декоративную бронзовую листву. Кусты высотой 60–70 см с компактной формой (до 30 см в ширину) отличаются обильным ветвлением и продолжительным цветением до осенних заморозков.

Чем понравится садоводам:

Цветет в первый год при рассадном выращивании.

Выдерживает морозы до -20 °C и летнюю жару.

Привлекает бабочек и пчел.

Подходит для посадки в цветники и контейнеры от 13 см диаметром.

Листья сохраняют декоративность весь сезон.

Особенности агротехники. Предпочитает солнечные места с влажной дренированной почвой. Оптимальное расстояние между растениями — 30 см. Хорошо сочетается с растениями серебристых оттенков.

Гибрид отличается крепкими прямостоячими стеблями и устойчивостью к непогоде. Бронзовый оттенок листвы особенно ярко проявляется на солнечных участках. При выращивании в горшечной культуре сохраняет компактную форму.

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