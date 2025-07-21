Баскетболист Касаткин рассказал, чем займется во французской тюрьме

Российский баскетболист Даниил Касаткин, содержащийся под стражей в парижской тюрьме Френ, столкнулся с серьезными трудностями из-за языкового барьера. В письме, переданном через адвоката Фредерика Бело, спортсмен пожаловался на проблемы с коммуникацией и отсутствие доступа к спортивным объектам, пишет РИА Новости.

Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски. Надеюсь, Анна скоро сможет дать мне книгу для изучения французского или французско-русский словарь. Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи, — написал Касаткин.

Несмотря на ходатайства защиты, спортсмену до сих пор не разрешено пользоваться тренажерным залом. Он поддерживает форму в камере с помощью упражнений, а в качестве чтения выбрал «Графа Монте-Кристо» Дюма.

Касаткин был задержан 21 июня по подозрению в киберпреступлениях, которые категорически отрицает. В ближайшее время ожидается решение по запросу США об экстрадиции. Российские дипломаты продолжают контролировать ситуацию и оказывать спортсмену необходимую поддержку.

Ранее баскетболист назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. По его словам, они угрожают его профессиональной карьере.