Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 01:56

Баскетболист Касаткин рассказал, чем займется во французской тюрьме

Задержанный баскетболист Касаткин намерен учить французский язык в тюрьме

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский баскетболист Даниил Касаткин, содержащийся под стражей в парижской тюрьме Френ, столкнулся с серьезными трудностями из-за языкового барьера. В письме, переданном через адвоката Фредерика Бело, спортсмен пожаловался на проблемы с коммуникацией и отсутствие доступа к спортивным объектам, пишет РИА Новости.

Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски. Надеюсь, Анна скоро сможет дать мне книгу для изучения французского или французско-русский словарь. Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи, — написал Касаткин.

Несмотря на ходатайства защиты, спортсмену до сих пор не разрешено пользоваться тренажерным залом. Он поддерживает форму в камере с помощью упражнений, а в качестве чтения выбрал «Графа Монте-Кристо» Дюма.

Касаткин был задержан 21 июня по подозрению в киберпреступлениях, которые категорически отрицает. В ближайшее время ожидается решение по запросу США об экстрадиции. Российские дипломаты продолжают контролировать ситуацию и оказывать спортсмену необходимую поддержку.

Ранее баскетболист назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. По его словам, они угрожают его профессиональной карьере.

Даниил Касаткин
баскетболисты
языки
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран согласился на новые переговоры по ядерной программе
Великобританию накрыло облако из насекомых
Известный английский футболист попал в больницу без сознания
Фрагменты сбитых в Ростовской области дронов вызвали пожар на ж/д вокзале
Баскетболист Касаткин рассказал, чем займется во французской тюрьме
Более 10 человек погибли при падении автобуса в обрыв в Якутии
Алаудинов рассказал, что ждет участника драки у бассейна в Луганске
Российских курьеров могут лишить электрических средств передвижения
«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» будут закрытыми
«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова
Очевидцы сообщили о взрывах на территории Ростовской области
Озвучены опасности при сохранении данных банковских карт в браузерах
«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО
ПВО отразила очередную атаку беспилотников ВСУ на Москву
В США предположили, что ультиматум Трампа обернется победой России
21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года
ПВО сбили 43 украинских дрона над пятью регионами России
Стало известно, как танки ЦАХАЛ устроили бойню в Газе
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.