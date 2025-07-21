Российских курьеров могут лишить электрических средств передвижения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить курьерам использовать электросамокаты и велосипеды. Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину, пишет RT.

По словам Орлова, курьеры служб доставки стали одной из основных групп, использующих такой транспорт. Они массово передвигаются по тротуарам, создавая угрозу безопасности пешеходов, включая детей. Проблему усугубляет неосторожная манера вождения доставщиков, которые стремятся выполнить максимум заказов.

Одной из основных групп пользователей самокатов и велосипедов с электрическими моторами в последние годы стали курьеры служб доставки онлайн-заказов, — рассказал Орлов.

Эксперт подчеркнул, что СИМ с электромоторами весят до 50–70 кг, развивают высокую скорость и лишены систем экстренного торможения, что делает их особо опасными в толпе. Это несопоставимо с обычными велосипедами.

Орлов сослался на регулярные сообщения в СМИ о ДТП с тяжелыми последствиями, виновниками которых становятся курьеры на электротранспорте. В связи с этим он попросил Минтранс рассмотреть вопрос о законодательном запрете на использование электросамокатов и велосипедов работниками курьерских служб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что правительство России не планирует запрещать использование электросамокатов на федеральном уровне. При этом, по его словам, отдельные регионы могут принимать соответствующие решения.