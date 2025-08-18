Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 12:28

Двое мигрантов обстреляли подростка-курьера

Двое мужчин обстреляли курьера-подростка ночью в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге двое мигрантов с российским гражданством произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в 16-летнего жителя Карелии, работающего курьером, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел у ресторана на проспекте Славы около двух часов ночи 17 августа. Подросток не пострадал.

По данному факту были задержаны 37-летний житель Челябинской области, работающий в Петербурге логистом, и 44-летний безработный мужчина. Правоохранители изъяли у них травматический пистолет МР-79-9ТМ с лицензией. Возбуждено дело о хулиганстве. Задержанные помещены в камеру.

Ранее в Москве двое мужчин посреди ночи открыли огонь из автомата неподалеку от жилого дома. Само оружие было охолощенным. Пострадавших в результате стрельбы нет, полиция задержала нарушителей.

До этого в селе Софиевская Борщаговка под Киевом местный житель открыл стрельбу по прохожим. Несколько человек погибли, однако точное число жертв не сообщалось. Стрелок сам сдался полиции. По какой причине мужчина пошел на преступление, неизвестно.

