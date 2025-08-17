Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров Экономист Зубец: спрос на курьеров в Рсосии падает из-за стагнации торговли

Спрос на курьеров в России упал из-за общей стагнации торговли в стране, выразил мнение директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, комментируя снижение количества соответствующих вакансий на 7% при увеличении числа резюме на 102%. По его словам, такое положение дел обусловлено застоем платежеспособного спроса.

Некоторый дисбаланс на рынке наметился не вчера, а еще в начале 2025 года, когда стало расти количество соискателей курьерских вакансий. И я вижу здесь одну причину — это стагнация ритейла, обусловленная стагнацией платежеспособного спроса, — поделился Зубец.

Он пояснил, что у россиян есть деньги, но они предпочитают откладывать их на банковские депозиты под высокие проценты. Вместе с тем, по его мнению, «притормаживает» сетевая торговля из-за роста цен на продукты, который приводит к отказу покупателей от доставки на дом.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на ряд социально значимых продуктов с 1 сентября. Эта мера должна действовать до конца текущего года, считает он. По его словам, сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию уже началась, однако дефляция выражена слабее, чем в предыдущие годы, и в скором времени завершится.