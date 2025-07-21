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21 июля 2025 в 03:07

Аномальная жара вернется в один из регионов России

Вильфанд пообещал возвращение 30-градусной жары в Московский регион

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постепенное повышение температуры в Московском регионе ожидается в течение этой недели, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, если в среду и последующие дни столбики термометров покажут 25–27 градусов, то к выходным воздух прогреется до 29–30 градусов по Цельсию.

Метеоролог пояснил, что всю неделю в Московском регионе сохранится пониженное атмосферное давление, что приведет к кратковременным дождям. Однако интенсивность осадков с середины недели заметно снизится.

Дождь — это не нечто необычное, это нормальная ситуация в июле, который является самым дождливым месяцем практически для всех регионов нашей страны, — отметил Вильфанд.

Такая погода соответствует климатической норме для июля. Отсутствие экстремальной жары и опасности лесных пожаров делает текущие метеоусловия комфортными для москвичей и жителей области. Прогнозируемое потепление к выходным не превысит сезонных значений.

Ранее сообщалось, что аномально высокие температуры серьезно влияют на психоэмоциональное состояние людей. Каждый пятый россиянин становится раздражительным в жару, а каждая десятая семья сталкивается с учащением бытовых конфликтов.

Роман Вильфанд
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