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Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 20:39

ВСУ запустили на Москву 11-й беспилотник за день

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские противовоздушные силы уничтожили еще один дрон ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, он стал 11-м по счету за день.

Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Зеленограде произошло падение обломков БПЛА. Серьезных повреждений в результате этого зафиксировано не было, никто не пострадал.

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передавало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в оборонном ведомстве.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36, с 12:31 до 13:35.

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