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20 июля 2025 в 02:08

В подмосковном городе упали фрагменты дрона ВСУ

Собянин: в Зеленограде зафиксировано падение обломков дрона ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Зеленограде произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, на месте работают экстренные службы.

Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, — написал политик.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Москвы успешно перехватили и сбили очередной Дрон ВСУ. Как сообщил мэр столицы, ведется оперативная работа экстренных служб. По предварительным данным, инцидент не повлек за собой жертв или серьезных разрушений. Специалисты обследовали территорию падения обломков для оценки возможных последствий.

До этого стало известно, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА самолетного типа. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что работа была проведена в период 19 июля с 20:00 до 23:30 по московскому времени. При этом девять дронов были сбиты над Московским регионом (включая два аппарата, направлявшихся к столице).

Сергей Собянин
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