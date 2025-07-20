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20 июля 2025 в 01:32

Силы ПВО за несколько часов сбили третий дрон ВСУ под Москвой

Собянин сообщил о третьем сбитом под Москвой беспилотнике за последние часы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны Москвы успешно перехватили и сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил оперативную работу экстренных служб.

ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал градоначальник.

По предварительным данным, инцидент не повлек за собой жертв или серьезных разрушений. Специалисты обследуют территорию падения обломков для оценки возможных последствий.

Ситуация в городе остается под контролем, дополнительные меры безопасности не вводились. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА самолетного типа. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что работа была проведена в период 19 июля с 20:00 до 23:30 по московскому времени. При этом девять дронов были сбиты над Московским регионом (включая два аппарата, направлявшихся к столице).

Сергей Собянин
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