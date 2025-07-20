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20 июля 2025 в 00:11

Российские силы сбили 40 украинских БПЛА за 3,5 часа

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили 40 украинских дронов над семью регионами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов (21 единица) было сбито над Брянской областью. Еще девять БПЛА уничтожены в небе Калужской области, девять — над Московским регионом (включая два аппарата, направлявшихся к столице). По два беспилотника перехвачены над Курской областью и акваторией Черного моря.

Один БПЛА перехвачен и уничтожен над территорией Тульской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, — уточняется в сообщении.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. Попаданий в объекты инфраструктуры и жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Ситуация в регионах находится под контролем.

Ранее сообщалось, что ночь на 19 июля можно считать одной из самых «адских» на Украине из-за ударов Вооруженных сил Росси. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак указал, что Павлоград подвергся самой интенсивной атаке за все время СВО.

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