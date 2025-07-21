Известный английский футболист попал в больницу без сознания The Sun: экс-футболиста сборной Англии Гаскойна госпитализировали без сознания

Легендарный английский полузащитник Пол Гаскойн, прославившийся выступлениями за сборную Англии и ведущие европейские клубы, был срочно доставлен в больницу, пишет The Sun. Его обнаружили дома без сознания.

На данный момент состояние 58-летнего спортсмена стабильное. Однако ему предстоит провести несколько дней под медицинским наблюдением.

Гаскойн, бронзовый призер Евро-1996, сначала находился в реанимации, но затем его перевели в обычное отделение. За свою яркую карьеру футболист выступал за «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и другие известные клубы, дважды включался в символическую сборную года Англии и вошел в Зал славы английского футбола в 2002 году.

В 1990 году Гаскойн был признан одним из лучших игроков чемпионата мира в Италии, где сборная Англии заняла четвертое место. После завершения карьеры спортсмен неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем, связанными с перенесенными травмами и последствиями профессиональной деятельности.

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