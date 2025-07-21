Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 02:04

Известный английский футболист попал в больницу без сознания

The Sun: экс-футболиста сборной Англии Гаскойна госпитализировали без сознания

Пол Гаскойн Пол Гаскойн Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Легендарный английский полузащитник Пол Гаскойн, прославившийся выступлениями за сборную Англии и ведущие европейские клубы, был срочно доставлен в больницу, пишет The Sun. Его обнаружили дома без сознания.

На данный момент состояние 58-летнего спортсмена стабильное. Однако ему предстоит провести несколько дней под медицинским наблюдением.

Гаскойн, бронзовый призер Евро-1996, сначала находился в реанимации, но затем его перевели в обычное отделение. За свою яркую карьеру футболист выступал за «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и другие известные клубы, дважды включался в символическую сборную года Англии и вошел в Зал славы английского футбола в 2002 году.

В 1990 году Гаскойн был признан одним из лучших игроков чемпионата мира в Италии, где сборная Англии заняла четвертое место. После завершения карьеры спортсмен неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем, связанными с перенесенными травмами и последствиями профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. По причине плохого самочувствия он пропустил открытие собственного кафе на Никитском бульваре в центре Москвы — слег с головокружением.

футболисты
госпитализации
здоровье
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран согласился на новые переговоры по ядерной программе
Великобританию накрыло облако из насекомых
Известный английский футболист попал в больницу без сознания
Фрагменты сбитых в Ростовской области дронов вызвали пожар на ж/д вокзале
Баскетболист Касаткин рассказал, чем займется во французской тюрьме
Более 10 человек погибли при падении автобуса в обрыв в Якутии
Алаудинов рассказал, что ждет участника драки у бассейна в Луганске
Российских курьеров могут лишить электрических средств передвижения
«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» будут закрытыми
«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова
Очевидцы сообщили о взрывах на территории Ростовской области
Озвучены опасности при сохранении данных банковских карт в браузерах
«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО
ПВО отразила очередную атаку беспилотников ВСУ на Москву
В США предположили, что ультиматум Трампа обернется победой России
21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года
ПВО сбили 43 украинских дрона над пятью регионами России
Стало известно, как танки ЦАХАЛ устроили бойню в Газе
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.