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21 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 июля, все больше полыни

Пыльца: прогноз на 21 июля Пыльца: прогноз на 21 июля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новая неделя — новые аллергены. Злаки постепенно отступают, но в воздухе все еще держится высокий уровень пыльцы. Рассказываем, на что еще обратить внимание столичным поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Понедельник выдастся влажным и теплым: температура в течение дня поднимется до +25 °C. Прогноз обещает затяжные дожди с самого утра и до глубокой ночи, не исключены грозы в дневные и вечерние часы. Несмотря на осадки, ситуация с аллергенами остается напряженной: при высокой влажности пыльца и споры грибков могут дольше задерживаться в приземном слое воздуха.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 21 июля

Уровень пыльцы в Москве сегодня все так же высок. Цветение злаков приближается к завершению, но их концентрация никак не опустится ниже 1000 единиц на кубометр. Даже если растения уже отцвели, частицы пыльцы сохраняются в атмосфере и продолжают вызывать реакции у чувствительных людей.

Ситуация осложняется и активностью плесневых грибков. В условиях сырости споры альтернарии устойчиво держатся на высоком уровне, а кладоспориум остается на очень высоком — так называемом красном уровне, более 1000 единиц на кубометр. Эти грибки особенно опасны для людей с астмой и респираторными заболеваниями: во влажную погоду они распространяются быстрее.

Полынь уверенно входит в фазу активного пыления. Ее уровень до сих пор не так высок, но он растет, и число жалоб увеличивается. Маревые травы пока фиксируются в воздухе в незначительном количестве, и особой опасности на текущий момент не представляют.

Итог: уровень пыльцы сейчас сохраняется высоким, несмотря на дожди. Аллергикам стоит быть настороже: использовать очистители воздуха в помещении, избегать длительных прогулок и не забывать о лекарствах и рекомендациях врачей.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 июля, все больше полыни
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