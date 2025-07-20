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20 июля 2025 в 19:57

Пострадавшую от пинка мужчины россиянку хейтят в Сети

Пострадавшая от пинка мужчины москвичка вынуждена отбиваться от хейтеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пострадавшую от пинка мужчины жительницу Москвы начали хейтить в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Некоторые уверены, что женщина целенаправленно одевается вызывающе. Они считают, что россиянку необходимо судить за провокацию. Количество оскорблений исчисляется десятками. Сама девушка намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что молодой человек пнул москвичку в спину, когда она отказала в знакомстве. Сама она считает, что парень может быть учеником пикап-коуча. Прохожие попытались ей помочь задержать злоумышленника, но им это не удалось.

По словам юриста Ильи Русяева, нападавшему грозит штраф до 30 тысяч рублей. В целом, если сведения, изложенные в сообщении пострадавшей, подтвердятся в ходе проверки, агрессора могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, отметил эксперт.

До этого в Москве задержали ученика секс-коуча Алекса Лесли, который по заданию наставника грубо домогался девушек на улице. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Последователям блогера грозит как минимум 15 суток ареста за домогательства, сообщал юрист Александр Хаминский.

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